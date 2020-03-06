Азербайджан отправил в Беларусь первую партию нефти Azeri Light

Азербайджан отправил из турецкого порта Джейхан в Беларусь первые 90 тысяч тонн нефти Azeri Light. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов, передает Day.Az.

Пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко в конце февраля говорил, что SOCAR в марте поставит Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

"Отправили вчера вечером, груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light", - сообщил Ахмедов.

