Беларусь призывает компании Азербайджана на свою биржевую площадку

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и посольство Азербайджана в Беларуси объединят усилия по привлечению азербайджанского бизнеса на биржевые торги, сообщает Trend со ссылкой на белорусские СМИ, передает Day.Az.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов отметил, что одна из главных задач посольства - содействовать развитию торгово-экономических отношений между странами, причем это касается поставок не только белорусских товаров в Азербайджан, но и продукции азербайджанских предприятий в Беларусь.

"Биржевая торговля имеет значительный потенциал: она снимает необходимость поиска деловых партнеров за рубежом и, что более важно, обеспечивает прямой контакт между производителем и конечным потребителем. Поэтому вместе с БУТБ мы рекомендуем воспользоваться этим механизмом и готовы информировать представителей азербайджанского бизнеса о возможностях биржевой площадки, тем более что барьеры для выхода на биржевой рынок отсутствуют", - сказал Гандилов.

Дипломат также поддержал решение руководства БУТБ об упрощении процедуры аккредитации для компаний-нерезидентов. Он отметил, что такой шаг навстречу иностранным участникам торгов будет способствовать росту биржевого товарооборота, в том числе с Азербайджаном.

Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский подчеркнул важность расширения номенклатуры товаров, закупаемых азербайджанскими компаниями на биржевых торгах, и отметил, что на бирже аккредитованы 33 азербайджанские компании, которые за прошлый год совершили сделки на 14,2 миллиона манатов, что в два раза больше, чем в 2018 году.

При этом Осмоловский сказал, что данный объем мог бы быть в три или даже в четыре раза больше, если бы помимо лесоматериалов закупалось, например, сухое молоко, сыворотка или металлоизделия.

"Это востребованная в Азербайджане продукция, поэтому, на мой взгляд, потенциал биржевой торговли пока реализуется не в полной мере. Рассчитываем на содействие посольства в выработке перечня перспективных товарных позиций, а также в поиске достойной компании, которая стала бы брокером БУТБ в Азербайджане. Мы сможем достичь желаемых результатов, только если объединим усилия", - подытожил Александр Осмоловский.