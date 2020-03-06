В поселке Мехтиабад Абшеронского района проводятся работы по реконструкции двухкилометровой улицы Гара Гараева, которая соединит две проселочные дороги Мехтиабад-Фатмаи-Гёрадиль и Бинагади-Новханы, передает Day.Az со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Улица Гара Гараева - одна из центральных улиц поселка Мехтиабад.

В ближайшие дни на ней планируется завершить строительно-ремонтные работы, после чего будут установлены необходимые дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Абшеронского района, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 29,2 километра на территории поселков Сарай, Джейранбатан, Мехтиабад, Гобу и села Масазыр Абшеронского района из предусмотренных в распределении государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана были выделены 19,7 миллиона манатов.

В соответствии с распоряжением, в селе Масазыр Абшеронского района предусматривается ремонт 6 улиц протяженностью 6 260 метров, в пос. Гобу - 5 улиц протяженностью 7 840 метров, в пос. Джейранбатан и Сарай - 3 улиц протяженностью 5 950 метров и в пос. Мехтиабад - 4 улиц протяженностью 6 450 метров.

Работы в этих поселках уже стартовали.