Начались скидки на карты этого банка (R)

Международный Банк Азербайджана объявил о старте скидочных кампаний на платежные карты в связи с Международным женским днем и праздником Новруз. Таким образом, с 6-го по 19-ое марта клиенты смогут получить карты Tamkart VISA Classic и Tamkart MasterCard Standard бесплатно, а карты Tamkart VISA Gold и Tamkart MC Gold со скидкой в 50% (15 AZN).

Еще одна кампания, запущенная банком, также связана с операциями, проводимыми по Tamkart. Так, к операциям по Tamkart, с 6-го по 31-ое марта будут применяться дополнительные 2 месяца такситов в магазинах-партнерах, расположенных в 28 Mall, Park Bulvar и Ganjlik Mall.

Кроме того, с 7-го по 10-ое марта во флористических магазинах, кафе и ресторанах при безналичной оплате кредитной картой Tamkart будет выплачиваться кэшбек в размере 3% от суммы транзакции.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.