Находящийся с визитом в Вене министр энергетики Парвиз Шахбазов встретился с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдуль-Азиз бин Салманом, генсеком ОПЕК Мохамедом Сануси Баркиндо и министром энергетики России Александром Новаком.

Как сообщили в пятницу Day.Az в министерстве энергетики, в ходе встречи с саудовским министром обсуждены факторы, влияющие на снижение потребности в нефти и ее цену, вопросы регулирования нефтяного рынка в условиях негативного воздействия коронавируса на экономическое развитие. Была подчеркнута важность очередной поддержки нефтяного рынка странами "ОПЕК+" .

На встрече также были затронуты вопросы двустороннего энергетического сотрудничества. Была отмечена значимость в развитии энергетического сотрудничества между двумя странами контракта по проекту ветровой энергии мощностью 240 мегаватт, подписанного между министерством энергетики Азербайджана и компанией ACWA Power. Саудовский министр дал согласие на участие в церемонии подписания соответствующих контрактов с ACWA Power для реализации инвестиционного проекта в связи со строительством ветровой электростанции.

Во ходе встреч с Генсеком ОПЕК Баркиндо и министром энергетики России Новаком было обсуждено развитие нефтяного рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Стороны обменялись мнениями об ограничении добычи для снижения волатильности цен и разницы между спросом и предложением. Была подчеркнута необходимость сотрудничества и выполнения обязательств странами, являющимися и не являющимися членами ОПЕК.