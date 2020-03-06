В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с министром экономического развития Ростовской области РФ Максимом Папушенко.

Как передает Day.Az, председатель ЗАО Джавид Гурбанов подчеркнул, что сотрудничество с Россией в железнодорожной сфере находится на высоком уровне. На встрече также была обсуждена работа по освоению международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана. Джавид Гурбанов сообщил, что для сотрудничества в транспортной и транзитной сфере есть обширные возможности. Он довел до сведения собеседника, что в 2019 году объем грузоперевозок Азербайджана и России увеличился на более чем 30 процентов.

В 2019 году объем ж/д грузоперевозок между Азербайджаном и Россией составил 6 240 тысяч тонн, в 2018 году - 4 744 тысячи тонн, а в 2017 году - 4 774 тысячи тонн. Таким образом, по сравнению с 2018 в 2019 году ж/д грузоперевозки увеличились на 31,5 процента, а по сравнению с 2017 годом - на 30,7 процента.

Джавид Гурбанов проинформировал собеседника о комплексных мерах в направлении превращения страны в транспортный центр региона, благодаря географическому положению, а также в направлении реконструкции железнодорожной инфраструктуры.

Максим Папушенко отметил важную роль транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад в усилении транспортного потенциала обеих стран. Рассказав об экономических возможностях области, министр выразил заинтересованность в перевозке импортных, экспортных и транзитных грузов посредством международных транспортных маршрутов.

В ходе встречи ректор "Южного университета" (Институт управления, бизнеса и права) Ростова, профессор Имран Акперов рассказал о двустороннем сотрудничестве в гуманитарной сфере.

После чего стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения обоюдного взаимодействия.