Ипотека в Азербайджане побила рекорд

В январе 2020 года банками Азербайджана выдано всего ипотечных кредитов на сумму 6,1 миллиона манатов, что в два с лишним раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в субботу Trend со ссылкой на январский отчет ЦБА.

Согласно данным отчета, в январе 2020 года объем рефинансирования кредитов, выданных банками, составил 3,5 миллиона манатов, что в 6,5 раза меньше, чем в январе 2019 года.

Среднемесячная сумма кредитов, выданных уполномоченными банками Ипотечного фонда, составила в январе 50 825 манатов (в январе 2018 года этот показатель составил 49 291 манат), что является самым высоким показателем за всё время действия в стране фонда. Средний срок погашения кредита составил 281 месяц, не изменившись относительно показателя за январь 2019 года. Среднегодовая процентная ставка - 6,43 процента (6,55 процента годом ранее), среднемесячная выплата - 355,8 маната (348,1 маната).