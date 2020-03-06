Как мы уже сообщали, 10.02.2020 г. было достигнуто соглашение о выделении линий финансирования между Amrahbank и Саудовским Фондом Развития.

Соглашение о выделении первой линии финансирования суммой в 4 миллиона долларов США между Amrahbank и Саудовским Фондом Развития, сегодня было передано в Банк. Кроме того, было согласовано начало переговоров о выделении следующих траншей.

Как вы знаете, линии финансирования Фонда будут использоваться для финансирования продуктов и услуг, поставляемых из Саудовской Аравии. Это позволит клиентам полностью удовлетворить свои потребности в кредитовании и финансировании торговли. Линии будут предоставлены клиентам Банка в ближайшее время.

Доводим до вашего сведения, что Amrahbank с самого начала своей деятельности придает большое значение международным отношениям. Достигнутое сегодня соглашение является успешным продолжением этой стратегии.

Amrahbank активно сотрудничает с Саудовским Фондом Развития с 2011 года. Корреспондентские отношения с иностранными банками, международное финансирование и торговое финансирование являются одним из ключевых направлений деятельности Amrahbank. Amrahbank успешно сотрудничал с такими международными финансовыми институтами, как Kuwait Finance House Group, Исламская торговая финансовая корпорация (ITFC), Исламский Банк Saba, Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Фонд международного развития ОПЕК (OFID), Gulf Finance House.