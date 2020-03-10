Магистраль Баку-Тбилиси-Карс привела к модернизации инфраструктуры во всем регионе

Строительство железной дороги Север-Юг является стратегически важным проектом, причем не только для Азербайджана и Ирана.

Об этом сказал Day.Az ведущий эксперт Грузинского центра стратегического анализа Гела Васадзе.

"Через иранские порты Бендер-Абас и Чехбехар, железная дорога Иран - Азербайджан может стать основным транспортным маршрутом связывающих Индо-Тихоокеанский регион с крупнейшим рынком мира - Европейским Союзом. Ведь товаропоток пойдет не только на Россию, но и на Запад, железную дорогу Баку - Тбилиси - Карс (БТК - ред.) и грузинские порты. Так что ставки в этой игре достаточно высоки", - полагает эксперт.

Напомним, что будучи частью коридора Восток-Запад, железная дорога БТК, построенная по инициативе Азербайджана, позволяет доставлять грузы в Европу. 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги БТК.

Эксперт считает, что за железными дорогами будущее, добавив, что и Грузии, и Азербайджану необходимо коренным образом модернизировать свои железные дороги и проект БТК.

"Нам нужно ставить более масштабные задачи, например, полный переход на европейскую колею. Да, это дорого, но необходимо привлекать внешние инвестиции. Так что БТК - это только первая ласточка модернизации железных дорог Грузии и Азербайджана, то есть строительства новой высокоскоростной железной дороги европейского стандарта. Это неизбежность и чем раньше мы это осознаем, тем лучше", - заметил Васадзе.

По мнению эксперта, транспортировка газа из Туркменистана и Казахстана через Южный газовый коридор является неизбежным.

"Никаких экономических препятствий этому нет, поэтому нужна политическая воля руководства всех заинтересованных стран для реализации этого проекта, который давно лежит на столе. Думаю, что нам всем пора начать думать исключительно о своих национальных интересах, не оглядываясь на север или запад. Сила в единстве - такие слова написаны на гербе Грузии. Так вот в этом случае эти слова более чем уместны. Наша сила именно в единстве и задача экспертного сообщества - продвигать такие темы в политической повестке дня", - подытожил Гела Васадзе.

Абдул Керимханов