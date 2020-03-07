Провал сделки ОПЕК + является психологическим ударом по рынку. Об этом сказала вице-президент отдела Macro Oils в консультационной фирме Wood Mackenzie Энн-Луиза Хиттл, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметила аналитик, сейчас рынок сталкивается с угрозой безудержного производства по истечении срока действия текущего соглашения ОПЕК + в марте.

"Учитывая слабый спрос и вероятность того, что эта ситуация сохранится во втором квартале, производителям будет сложно резко увеличить объемы производства после истечения срока действия первоначальной сделки в конце этого месяца", - сказала она.

Один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что снижение спроса, которое наблюдалось в первом квартале, было вызвано ситуацией в Китае, отметила она.

"Отсутствие сделки несет в себе риск. Это станет очевидным при ослаблении глобального экономического роста. Спрос на нефть продолжит сокращаться резче, чем ожидалось, вследствие мер по борьбе с коронавирусом и падения ВВП", - сказала Хиттл.

Отметим, что страны ОПЕК рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года. Однако на заседании 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни о дополнительном сокращении, ни о продлении сделки на текущих условиях. В результате 1 апреля 2020 года действие ограничений прекращается.

Напомним, что на VII встрече министров ОПЕК и ОПЕК+ (стран-экспортеров нефти, не входящих в организацию ОПЕК), шестого декабря 2019 года было принято решение о сокращении добычи нефти по ОПЕК + на 500 тысяч баррелей в день. В соответствии с новой "декларацией о сотрудничестве", обязательства Азербайджана увеличены на семь тысяч баррелей и определены на уровне 27 тысяч баррелей. До конца первого квартала 2020 года Азербайджан должен сохранить ежедневную добычу нефти в объеме 769 тысяч баррелей.