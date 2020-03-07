Buta Airways принимает серьезные меры для борьбы с распространением коронавируса

Азербайджанский лоукостер Buta Airways после выполнения каждого рейса производит обработку самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями.

Day.Az представляет читателям видеоролик о мерах, предпринимаемых на борту воздушных судов: