https://news.day.az/economy/1209909.html Buta Airways принимает серьезные меры для борьбы с распространением коронавируса - ВИДЕО
Азербайджанский лоукостер Buta Airways после выполнения каждого рейса производит обработку самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями.
Buta Airways принимает серьезные меры для борьбы с распространением коронавируса - ВИДЕО
Азербайджанский лоукостер Buta Airways после выполнения каждого рейса производит обработку самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями.
Day.Az представляет читателям видеоролик о мерах, предпринимаемых на борту воздушных судов:
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