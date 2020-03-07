В Азербайджане от таможенной пошлины освобожден ряд медицинских принадлежностей

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Кабмин, распоряжением от 30 января 2020 года был утвержден "План действий по предотвращению распространения в Азербайджане нового коронавируса (2019-nCoV)", и в соответствии с этим осуществлен ряд мероприятий.

Наряду с этим, с целью предотвращения возможной угрозы распространения на территории Азербайджана коронавируса, оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий при Кабинете министров был создан штаб в составе представителей соответствующих государственных структур. Одним из важных вопросов в рамках работы в направлении пресечения распространения инфекции в стране также является обеспечение населения и медучреждений необходимыми медицинскими принадлежностями по приемлемой цене, и укрепление ресурсов по ряду медицинских средств. С этой точки зрения, настоящим распоряжением импорт бахил, стерильных и нестерильных перчаток, медицинских масок (для хирургической операции и процедурные) и респираторов, учитывая, что данная продукция импортируется из-за рубежа, до первого июня этого года освобождается от государственной пошлины на импорт.