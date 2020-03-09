Стало известно, когда азербайджанский газ пойдет в Болгарию

Ожидается, что коммерческая эксплуатация интерконнектора Греция-Болгария (IGB), который будет поставлять 1 миллиард кубометров газа в год из Азербайджана в Болгарию, начнется во втором квартале 2021 года. Об этом сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB Теодора Георгиева, передает Day.Az.

Она отметила, что строительство интерконнектора было начато 28 октября 2019 года, и работы по строительству продолжатся 18 месяцев.

Что касается статуса-кво проекта, по словам Георгиевой, первый трубный склад по приему и хранению секций трубопроводов, а также трассовый лагерь на болгарской территории уже готов, и строится второй трубный склад.

"Очистка территории вдоль маршрута интерконнектора в Болгарии продолжается. До 26 февраля 2020 года около 1,224 тысячи труб общей длиной 17,682 тысячи метров доставлены для болгарского участка трубопровода", - сказала исполнительный директор.

Она отметила, что основные тендеры по проекту уже завершены, и контракты подписаны.

Отметим, что интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров - на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции. 4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа - на краткосрочные рынки.