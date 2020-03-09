Цена на золото продолжит расти

Цена унции золота на биржах цветных металлов начала коррекцию после того, как достигла 1 700 долларов (54,8 доллара за грамм). Согласно анализу, если цена останется выше 1642 доллара (52,8 доллара за грамм), возможно дальнейшее подорожание.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Аналитики InvestAZ представили также данные о ситуации на международных финансовых рынках и краткосрочные прогнозы.

Нефть

Цена барреля нефти марки Brent на энергетических биржах упала до 31 долларов за баррель, и, по прогнозам, продолжит дешеветь, пока остается ниже отметки в 37 долларов за баррель.

Основной причиной, повлиявшей и продолжающей влиять на спуск цен является неспособность Саудовской Аравии и России договориться между собой о дальнейшем сокращении добычи нефти в борьбе с добычей дешевой сланцевой нефти на рынке на фоне истечения срока всех соглашений в конце месяца.

Евро

Евро продолжает расти в преддверии обнародования Европейским Центральным банком в четверг процентного решения на международных валютных биржах. В то время как риски в мировой экономике растут, банк может еще больше смягчить свою политику для поддержки экономики еврозоны, а это, в свою очередь может повлиять на то, что евро вновь начнет дешеветь.

С этой точки зрения, на текущей неделе в центре внимания будут важные показатели экономического развития из еврозоны во вторник в 14:00.

Британский фунт стерлингов

Британский фунт также продолжает свой рост в преддверии обнародования правительством Великобритании в среду нового бюджета. Курс GBP/USD до нового бюджета, который правительство Великобритании объявит в среду, продолжает дорожать. В тот же день в 13:30 будут опубликованы показатели экономического развития, промышленного производства и товарооборота, что также повлияет на изменения валюты.

Турецкая лира

Лира продолжает дешеветь, и анализ дает основания полагать, что курс USD/TRY может проскочить отметку 6,2 и подняться до 6,25 лиры за доллар.

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