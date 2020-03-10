Американские компании могут инвестировать в сферу возобновляемой энергетики Азербайджана

Американские компании могут инвестировать в сферу возобновляемой энергии Азербайджана и поделиться своим опытом в этой сфере при обеспечении привлекательной инвестиционной среды в этом секторе.

Об этом сказал Trend специалист по энергетической дипломатии Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента США Натан Райх, передает Day.Az.

Он отметил, что правительства Соединенных Штатов и Азербайджана поддерживают тесные отношения.

"Мы успешно работали вместе по ряду важных политических, экономических вопросов, вопросов безопасности, социальных и гуманитарных вопросов в течение почти тридцати лет, и я ожидаю, что мы будем продолжать это сотрудничество в течение многих лет. В области энергетики я бы выделил две области. Во-первых, продолжается развитие нефтегазодобывающего потенциала Каспия. Благодаря действующему трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и практически завершенному "Южному газовому коридору" Азербайджан и другие страны получили расширенный доступ к Европе и мировым энергетическим рынкам", - сказал специалист по энергетической дипломатии.

Райх отметил, что ведущие международные нефтегазовые компании продолжают разведку и разработку новых месторождений в азербайджанской части Каспийского моря, потому что страна продолжает предлагать привлекательные инвестиционные условия.

"Это репутация, которую Азербайджан создал себе за десятилетия, и до тех пор, пока он ее оправдывает, иностранные инвестиции будут поступать и далее. Правительство США поддерживает это и рассматривает как естественный ответ на приверженность Азербайджана передовому опыту в нефтегазовом секторе", - добавил он.

Райх сказал, что США также хотели бы, чтобы каспийский сосед Азербайджана, Туркменистан, воспользовался этими экспортными маршрутами.

"В Туркменистане имеются многочисленные запасы конденсата и природного газа. Компании хотели бы разрабатывать и экспортировать их. Азербайджан, Грузия, Турция и, возможно, Европа могли бы потреблять природный газ из Туркменистана. Это обеспечило бы диверсификацию экспортных рынков Туркменистана, позволило сократить сжигание природного газа в стране и предоставило ей новый источник долгосрочных доходов, которые могут быть использованы для стабилизации и устойчивого роста экономики", - сказал он.

Второй момент связан с потенциалом возобновляемой энергии Азербайджана, особенно ветровой и солнечной, продолжил он.

"Спрос на энергию в Азербайджане, вероятно, будет расти в ближайшие годы, и сфера возобновляемых источников энергии там становится все более привлекательной. Частично это связано с тем, что внутренние цены на альтернативные источники энергии, включая природный газ, растут. Возобновляемые источники энергии могут помочь Азербайджану по доступным ценам и стабильно удовлетворять растущий спрос на энергию, а американские компании могут инвестировать в эту сферу экономики Азербайджана и делиться своим опытом, если Азербайджан создаст привлекательную инвестиционную среду в этом секторе", - отметил Райх.