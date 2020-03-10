Падение цен на нефть не отразится на азербайджанской экономике

На прошлой неделе страны OPEC+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки по сокращению добычи нефти, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти, что и обусловило падение цены на нефть, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили, комментируя резкое падение цен на нефть на мировом рынке, передает Day.Az.

"Саудиты предлагают добывать 1,5 млн баррелей нефти в день, но российская сторона отказалась. В результате Саудовская Аравия решила не прекращать добычу, и с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть. Таким образом, рынок нефти получает тройной удар: шоковое предложение - рост объема добычи саудовской нефти, шоковый спрос - снижение спроса на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире и отсутствие механизма, который мог бы сбалансировать ситуацию", - сказал Миркишили.

По его словам, за последние 90 лет такой комбинации еще не было: "Во время Великой депрессии в 1930 годах открытие месторождения в Техасе существенно увеличило предложение на рынке, и нефть стала стоить меньше 1 доллара. Сейчас многие аналитические центры прогнозируют, что цена 1 барреля нефти упадет до 20 долларов".

Депутат-экономист коснулся и влияния этого процесса на Азербайджан: "Безусловно, резкое падение цены на нефть не может не отразиться на экономике стран, экспортирующих нефть. В настоящее время Азербайджан, в среднем, экспортирует 540 тыс. баррелей нефти в день. В 2019 году общий экспорт превысил импорт на более чем 8 млрд долларов (без учета импорта золота), экспорт нефти составил около 15 млрд долларов. По итогам девяти месяцев 2019 года в сводном балансе профицит по нефтегазовому сектору составил 9,9 млрд долларов, а дефицит в ненефтяном секторе - 4,8 млрд долларов. Доходы Госнефтефонда на 2020 год запланированы в размере 12,4 млрд манатов, из которых 11,4 млрд манатов (92%) предусмотрены для трансферта в госбюджет. Говоря о влиянии изменения цен на нефть на азербайджанскую экономику, необходимо учесть три сценария: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Изначально отмечу, что цена за баррель нефти в бюджете Азербайджана заложена на уровне 55 долларов. То есть, если баррель нефти будет стоить 30 долларов, то в день Азербайджан будет получать на 13,5 млн долларов меньше дохода. Тогда, по краткосрочному сценарию, если цена на нефть останется на таком уровне в течение одного месяца, то экономика страны получит на 405 млн долларов меньше дохода. При среднесрочном сценарии, если цена на нефть продержится на такой отметке в течение 5 месяцев, экономика потеряет 2 млрд долларов. А если такая цена будет держаться 9 месяцев, экономика потеряет 3,6 млрд долларов дохода. Как видно, все эти сценарии не на том уровне, чтобы вызвать серьезные колебания в экономике страны".

По его словам, здесь достаточно и других факторов, на которых можно остановиться более конкретно: "Положительное сальдо сводного баланса в 5,1 млрд долларов, превышение экспорта над импортом на 8 млрд долларов минимизируют влияние на экономику такого резкого падения цены на нефть. В то же время это влияние минимизируется и благодаря реформам, проводимым в последние годы Президентом Азербайджана, стремительному развитию ненефтяного сектора, высокому темпу роста ненефтяного экспорта. Полагаю, что столь резкое падение цены на нефть - это в основном результат "нефтяной войны" между Саудовской Аравией и Россией. Рост производства и падение цены невыгодны экономически ни для одной страны. С другой стороны, согласно подсчетам, саудовская экономика может удержаться при цене на нефть на уровне 84 долларов, а российская экономика - 42,5 доллара. И кажется неубедительным, что в этих условиях цена долго будет оставаться на низком уровне".