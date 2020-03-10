Новый магазин Alma Store в Deniz Mall порадует поклонников техники Apple специальными ценами (R)

12 марта 2020 года на берегу Каспия откроется "Dəniz Mall" - самый крупный торговый центр Азербайджана. Построенный в архитектурном стиле Сиднейской оперы, Dəniz Mall станет основным развлекательным местом жителей страны. Экстерьер торгового центра спроектирован дизайнером из Лондона Чапманом Тейлором и сделан в виде восьмиконечной звезды, отражающей звезду на флаге Азербайджана.

Специальные цены, магия Apple и много интересного ждет всех поклонников Apple в день открытия нового торгового центра Deniz Mall.



Единственная в Азербайджане сеть магазинов со статусом Apple Premium Reseller - Alma Store откроет новый магазин, который расположится на первом этаже торгового центра Deniz Mall.

По случаю открытия магазина Alma Store объявляет об акции с 12 по 15 марта, в ходе которой покупатели смогут приобрести следующую оригинальную продукцию Apple по впечатляющим специальным ценам:

- MacBook Air 128 GB, Space Gray - 2299 AZN

- iPad 10.2, Wi-Fi 32 GB, Space Gray - 749 AZN

- iPhone 11 64 GB, Black, White, Red, Purple - 1799 AZN

- AirPods with charging Case - 299 AZN

Специальные цены будут действовать исключительно четыре дня - с 12 по 15 марта, где вас ждут приятные впечатления и выгодные покупки.



Как и в других магазинах сети Alma Store, здесь можно будет приобрести iPhone, компьютеры Mac, планшеты iPad и другую технику Apple, а также аксессуары. Но самое главное Alma Store - это то, что каждый магазин буквально пропитан аурой и атмосферой легендарного бренда Apple, без которого невозможно представить современный мир, не стал исключением и магазин в Deniz Mall.

Здесь вам всегда помогут с выбором нужной техники, научат и покажут, как ей пользоваться, дадут дельные и важные советы по эксплуатации гаджетов и предложат самые качественные аксессуары.

Alma Store - это широчайший ассортимент компьютеров Mac, смартфонов iPhone, планшетов iPad, а также полный ряд аксессуаров и программного обеспечения, которые есть в наличии всегда. Отметим, что статус Apple Premium Reseller говорит в первую и главную очередь о том, что все новинки поступают в Alma Store в числе первых в Азербайджане - ну а теперь на карте Баку есть еще одна локация, где вы их сможете с легкостью найти и приобрести.

Более подробная информация об Alma Store доступна на официальном сайте по ссылке, а также в социальных сетях Facebook, Instagram.