SOCAR: Снижение цен на нефть будет скомпенсировано маржей в нефтепереработке

В 2020 году ожидается некоторый прирост добычи на месторождениях под управлением азербайджанской госкомпании SOCAR от уровня добычи прошлого года.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов, отвечая на вопрос о планах компании по добыче на фоне снижения цен на нефть, передает Day.Az.

"На месторождениях, разработка которых находится под непосредственным управлением SOCAR, в этом году ожидается продолжение тенденции последних лет, т.е. стабилизация уровня нефтедобычи и, возможно, некоторый прирост от уровня добычи прошлого года. В целом по стране наблюдается значительный рост добычи природного газа. Эта тенденция продолжится в ближайшем будущем", - сказал он.

Ахмедов добавил, что средняя цена на азербайджанскую нефть (CIF) в точке отправки составила около 67 долларов США за прошлый год и около 63 долларов США по итогам первых двух месяцев этого года.

Отметим, что комментируя ранее итоги встречи ОПЕК+, где страны не смогли договориться о дальнейшем продлении соглашения, что является одной из главных причин падения цен на нефть, Ахмедов сказал, что формат OПЕК+ не исчерпал себя, несмотря на утверждения о неспособности достигнуть консенсуса на последнем заседании.

"Экспертное сообщество сходится во мнении, что общие цели участников данного формата продолжают сохранять свою актуальность - это желание совместно регулировать рынки нефти и избежать долгосрочного падения ее цены. В то же время, возможно, некоторые участники считают целесообразным кратковременное снижение цен на нефть", - сказал он.

По словам Ахмедова, SOCAR в последние годы не инвестировала в добычу неконвенциональной нефти и вложения компании были направлены в основном на развитие нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов в Азербайджане и за его пределами.

"Это помогло нам сбалансировать наш бизнес-портфель. Таким образом, если и будут убытки от продажи сырой нефти ввиду более низких цен, то, скорее всего, вырастет маржа в нефтепереработке и нефтехимии, для которых мы отчасти закупаем нефть у других компаний по рыночной цене", - добавил он.

Таким образом, за прошедшее десятилетие SOCAR провела значительную работу для достижения устойчивости операций и снижения зависимости общей прибыли от одного вида продукции, сказал Ахмедов.