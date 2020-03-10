Хачмазский «Дом МСБ» оказал свыше 1 тысячи услуг

В Хачмазский "Дом МСБ", где в одном пространстве предпринимателям оказываются услуги в форматах государство-бизнес (G2B) и бизнес-бизнес (B2B), поступило тысячное обращение, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

В настоящее время он оказывает предпринимателям около 200 государственных услуг и 100 необходимых бизнес-услуг (банковские, страховые, лизинговые, по логистике, брокерству, переводческие и другие).

За период функционирования в Хачмазском "Доме МСБ" Госслужба по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком представила больше всего готовых документов предпринимателям, затем следует ПО "Азеригаз" и лизинговые услуги в формате B2B.

Первые три места по приему документов, предъявляемых предпринимателями в Хачмазский "Дом МСБ" для получения ряда услуг, занимают министерство сельского хозяйства, ООО "Азерпочт" и ПО "Азеригаз".

Для оказания информационных услуг больше всего предпринимателей обратились в Госслужбу по имущественным вопросам и министерство сельского хозяйства, а по услугам B2B - в ОАО Rabitəbank.

Всего до настоящего времени Хачмазский "Дом МСБ" выдал предпринимателям 528 определяющих права документов по различным сферам, а 472 обращения поступило по получению документов и оказанию информационных услуг.

По видам оказываемых услуг первые места среди госструктур занимают министерство экономики, в том числе, Государственная налоговая служба, ПО "Азеригаз" и ООО "Азерпочт", по услугам B2B - логистика и лизинг.

Центр развития МСБ, действующий в Хачмазском "Доме МСБ", подготовил бизнес-планы с участием 29 микро-, малого и среднего субъектов предпринимательства, организовал 17 тренингов по 7 темам: эффективное деловое общение, корпоративное право, маркетинг, продажа, социальные проекты и другим.

При Центре развития МСБ также функционирует Центр бизнес-инкубации, в который привлечены 28 предпринимателей.

Напомним, что Хачмазский "Дом МСБ" с 7 февраля оказывает услуги предпринимателям в Губа-Хачмазском экономическом районе.

В нем функционируют 25 "окон", в 15 из которых услуги предпринимателям оказывают государственные органы, в 10 - частные структуры.

Здесь также есть конференц-зал и платежные терминалы различных банков.