Азербайджан перенимает опыт Турции по созданию платных дорог

Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспортной инфраструктуры, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az.

В министерстве отметили, что с целью создания в Азербайджане платных автомобильных дорог и современной оплачиваемой системы в рамках сотрудничества предусматривается изучение опыта Турции: "Наряду с этим в рамках сотрудничества предусматривается вложение инвестиций и в проекты по строительству дорог", - сказали в ведомстве.

Было подчеркнуто, что сотрудничество охватит 2020-2025 годы.

В министерстве также добавили, что предусмотрено развивать сотрудничество с учетом пунктов соглашений, подписанных ранее по всем видам транспорта между Азербайджаном и Турцией.