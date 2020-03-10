Азербайджан перенимает опыт Турции по созданию платных дорог
Турция будет сотрудничать с Азербайджаном в сфере транспортной инфраструктуры, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта и инфраструктуры Турции, передает Day.Az.
В министерстве отметили, что с целью создания в Азербайджане платных автомобильных дорог и современной оплачиваемой системы в рамках сотрудничества предусматривается изучение опыта Турции: "Наряду с этим в рамках сотрудничества предусматривается вложение инвестиций и в проекты по строительству дорог", - сказали в ведомстве.
Было подчеркнуто, что сотрудничество охватит 2020-2025 годы.
В министерстве также добавили, что предусмотрено развивать сотрудничество с учетом пунктов соглашений, подписанных ранее по всем видам транспорта между Азербайджаном и Турцией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре