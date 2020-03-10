Saudi Aramco в апреле существенно увеличит поставки нефти

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с), что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера, передает Day.Az.

Отмечается, что до сих пор Саудовская Аравия удерживала добычу в пределах 9,7 млн б/с.