https://news.day.az/economy/1210532.html Saudi Aramco в апреле существенно увеличит поставки нефти
Saudi Aramco в апреле существенно увеличит поставки нефти
Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в апреле увеличит поставки нефти до 12,3 млн баррелей в сутки (б/с), что выше производственных мощностей компании на 300 тыс. б/ с.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Амина Нассера, передает Day.Az.
Отмечается, что до сих пор Саудовская Аравия удерживала добычу в пределах 9,7 млн б/с.
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