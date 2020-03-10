Азербайджанским фермерам выделили десятки миллионов на осенние посевы

До сегодняшнего дня Агентство по аграрному кредитованию и развитию (AKIA) Азербайджана выделило 75 миллионов манатов субсидий на осенние посевы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель AKIA при министерстве сельского хозяйства Мирза Алиев на брифинге, посвященном инструктажу по предоставлению субсидий, раздаче фермерских карточек и продаже льготных удобрений.

По его словам, у 180 тысяч фермеров уже есть субсидиарные средства на картах.

Мирза Алиев отметил, что в электронной сельскохозяйственной информационной системе 474 520 фермеров прошли регистрацию. 361 307 фермеров провели осенние посевы.

"В стране засеяно 993 718 гектаров. 279 553 карт фермеров готовы, из которых выданы 102 500. А 156 391 карт фермеров находятся в региональных филиалах KapitalBank, и фермеры могут забрать их",- отметил Алиев.

В Баку проходит мероприятие, посвященное инструктажу по предоставлению субсидий, раздаче фермерских карточек и продаже льготных удобрений Агентства по аграрному кредитованию и развитию AKIA при министерстве сельского хозяйства.

С начала текущего года вступили в силу новые правила субсидирования производства продукции сельского хозяйства, согласно которым аграрные субсидии будут выдаваться фермерам через систему EKTIS.

Новый механизм, связанный с мерами поддержки сельского хозяйства, служит повышению подотчетности, прозрачности, обеспечению эффективного использования бюджетных средств, а также упрощению процесса обращения фермеров и выдачи им субсидий.