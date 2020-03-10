Yelo Bank объявляет тендер по закупке серверного оборудования (R)

ОАО "Yelo Bank" объявляет о проведении с 10 марта 2020 года в Головном офисе банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) конкурса среди потенциальных партнеров по закупке серверного оборудования.

1.1. Предметом конкурса является наилучшее предложение о заключении договора на следующих условиях:

- количество товаров: закуп оборудования, указанного в excel.

- цена: должна включать окончательную стоимость с учетом налогов, а также доставку до Головного офиса Банка.

- опыт: потенциальный партнер должен иметь опыт в удовлетворении тендерного запроса на закуп оборудования HP на сумму 500 000 долларов и выше.

- порядок расчетов: оплата товара производится определенным процентом аванса и окончательным расчетом по факту поставки, при этом, предпочтение отдается предложению, содержащему наименьшую долю аванса и наибольшую долю окончательного платежа;

- место и срок исполнения обязательств партнера: поставка оборудования производится по адресу Головного офиса банка в срок не более 50 календарных дней после подписания договора;

1.2. Просим Вас дать предложение до 16 марта 2020 года (включительно) в 18:00 в Головной офис Банка (г. Баку, ул. Пушкина, 30) в запечатанном конверте на имя председателя правления ОАО "Yelo Bank" с пометкой "Коммерческое предложение по закупке серверного оборудования - НЕ ВСКРЫВАТЬ".

1.3. Конкурсные предложения, переданные отличным от указанного в пункте 1.2. способа, не рассматриваются.

1.4. Конкурсные предложения, отличные от требований указанных в пункте 1.1 не рассматриваются.

Если вы заинтересованы в участии, просим вас отправить обратный мэйл по указанному адресу smamedov@yelo.az для получения более подробной информации и excel файла.