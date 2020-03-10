У Азербайджана большой потенциал энергии солнца и ветра

Азербайджан обладает большим потенциалом для использования энергии солнца и ветра.

Об этом сказал Trend старший аналитик Федерального автономного научного учреждения (ФАНУ) "Восточный центр государственного планирования" РФ Сергей Майоров, передает Day.Az.

По словам эксперта, в целях снижения углеводородных выбросов в атмосферу и улучшения экологической ситуации в стране и регионе Азербайджан уделяет большое внимание развитию ВИЭ: "Наличие высокой инсоляции и ветряных дней в Азербайджане способствует внедрению распределенной возобновляемой энергетики".

Также он считает, что ветряные электростанции можно установить в Каспийском море, и для этого Баку обладает всеми возможностями: "Практика установки ветрогенераторов в акваториях существует в Европе, также есть попытки создать подобные установки и в России. У Баку для этого есть широкие возможности. К тому же строительство ветропарка позволит значительно улучшить инфраструктуру акватории Каспийского моря".

Сергей Майоров отметил, что развитие альтернативной энергетики вполне может обеспечить устойчивое развитие и энергетической сферы, и экономики Азербайджана в целом: "Кроме прочего, изолированная энергетика позволяет устойчиво развиваться изолированным (горным) территориям, создавая инфраструктуру для развития малого бизнеса и туризма. Она снижает экологическую нагрузку".

В заключении эксперт сказал о своем видении сотрудничества Азербайджана и России в данной сфере. Согласно его словам, у России есть наработки в области ВИЭ, и опыт ее использования в Каспийском регионе (Астрахань, Калмыкия), а также на Северном Кавказе. Азербайджан также может воспользоваться российским опытом в развитии ВИЭ у себя в стране.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. Целью Азербайджана является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников энергии в мощностях производства электроэнергии до 30 процентов.