ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает дезинфекцию в поездах

В связи с коронавирусом ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает дезинфекционные мероприятия во внутренних и международных поездах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, на пограничных пропускных пунктах, наряду с пассажирскими, также дезинфицируются и грузовые поезда.

Сотрудники врачебно-санитарной службы ЗАО регулярно принимают упреждающие меры в связи с прибывающими в Азербайджан из Ирана грузовыми поездами.

Отметим, что борьба с коронавирусом на пограничных пропускных пунктах "Ялама" и "Бёюк Кясик" ведется совместно с сотрудниками Государственного таможенного комитета. Профилактические меры принимаются не только в вагонах, но и на станциях и платформах.

Напомним, что для предотвращения возможной опасности, вызванной коронавирусом, в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создан штаб. Помимо этого, на Бакинском железнодорожном вокзале действует "горячая линия" +994 12 499 61 11.