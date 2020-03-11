Прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась

Чистая прибыль банковского сектора в январе 2020 года составила 49,4 миллиона манатов, что почти на 16 процентов превышает прошлогодний показатель.

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, прибыль сформировалась за счет процентных доходов в размере 167,5 миллиона манатов (в том числе 131,1 миллиона манатов - доходы по процентам от кредитов) и непроцентных - 50,1 миллиона манатов, передает Day.Az.

Процентные расходы банков составили 47,6 миллиона манатов, в том числе выплата процентов по депозитам - 32,6 миллиона манатов, непроцентные расходы - 93,9 миллиона манатов.

В итоге образовалась операционная прибыль в размере 71,4 миллиона манатов. В отчетный период банки также выделили 16,2 миллиона манатов на покрытие возможных убытков по активам и выплатили 55,1 миллиона манатов в качестве налога на прибыль.

Общее число филиалов 30 банков составило 508, отделений - 132, банкоматов - 2659. Рост числа работников банковского сектора за первый месяц этого года составил 0,5 процента (112 человек), а их общее число составило 19 572 человека.