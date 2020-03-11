Посол: У азербайджанских компаний есть большой потенциал для разведки газа в Израиле

Day.Az представляет читателям эксклюзивное интервью Trend с послом Израиля в Азербайджане Джорджем Диком.

"Это мое первое интервью азербайджанским СМИ. Я благодарю правительство, народ Азербайджана за теплый прием и за то, что я и моя семья чувствуем себя здесь как дома", - сказал посол.

Обзор двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем

Дипломат отметил, что отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на уровне стратегического партнерства, которое неуклонно развиваются.

"Мы сотрудничаем в различных областях, и в настоящее время стремимся к еще большему развитию экономических отношений. Одним из основных показателей развития экономических связей является индустрия туризма. В 2016 году 10 тысяч туристов из Израиля посетили Азербайджан, а в 2019 году эта цифра достигла уже 65 тысяч. Это один из показателей укрепления отношений между двумя странами и народами. Когда связи между людьми еще больше крепнут, мы также видим их влияние на деловые отношения, экономическое сотрудничество между странами. В настоящее время компании из Израиля работают вместе с азербайджанскими партнерами, правительством Азербайджана, частным сектором в сферах связи, сельского хозяйства, управления водными ресурсами, технологий. В период моей работы здесь мы надеемся обеспечить укрепление сотрудничества в этих сферах. Считаю, что нынешний уровень товарооборота между Израилем и Азербайджаном недостаточно высок и надеюсь, что он продолжит расти", - сказал Джордж Дик.

Энергетическое сотрудничество

Дипломат отметил, что между Азербайджаном и Израилем имеются три основных направления энергетического сотрудничества.

"Одним из них является сотрудничество в нефтяной сфере. Азербайджанская нефть покрывает примерно 30 процентов спроса на нефть в Израиле. Так что для нас это очень стратегический элемент нашего сотрудничества", - сказал он.

Джордж Дик отметил, что вторая сфера сотрудничества - это разведка газа.

"Азербайджан имеет многолетний опыт по разведке и добыче нефти и газа на суше и море. В Израиле мы только недавно, около десяти лет назад, обнаружили большие объемы газа в Средиземном море. Мы добываем газ и стремимся поставлять его в Европу. Думаю, что в этом смысле Израиль и Азербайджан являются участниками стратегии по диверсификации источников газа для Европы. Также я полагаю, что у азербайджанских компаний есть большой потенциал и опыт для того, чтобы заниматься разведкой газа в Израиле. Они могут участвовать в разведке газа на структурах, по которым мы все еще объявляем тендеры для заинтересованных компаний. Мы нашли очень значительные объемы газа в Тамаре, Левиафане, и считаем, что имеется еще больше запасов газа в море. Мы подписали соглашения о сотрудничестве и соглашения о продаже газа с нашими соседями и продаем газ в Египет и Иорданию. Также мы договорились о строительстве трубопровода EastMed. Только недавно, около трех месяцев назад, мы создали газовый форум EastMed. Мы хотели бы, чтобы азербайджанские компании приехали в Израиль и объединили усилия в сфере разведки газа. Это также поспособствует увеличению нашей двусторонней торговли", - сказал посол.

По его словам, третьим направлением сотрудничества является альтернативная энергетика.

"Азербайджан сейчас стремится развивать сферу альтернативной энергетики. Страна объявляет тендеры и стремится развивать сферы ветровой и солнечной энергетики. Израиль достаточно продвинулся в сфере солнечной энергетики, которую мы начали развивать десятки лет назад, намного раньше, чем в большинстве стран мира. Уже в 60-х годах на крышах домов в Израиле были установлены солнечные панели. Теперь, конечно, у нас есть намного более продвинутые технологии в этой сфере, которые способны генерировать больше энергии. В последние годы Азербайджан вступает в мир альтернативной энергетики и уже продвинулся в этой сфере. Солнечная энергетика - это сфера, в которой я хотел бы видеть больше сотрудничества между нашими странами ", - сказал Джордж Дик.

Он также высоко оценил значимость "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ будет поставляться в Европу в конце 2020 года.

"Мы приветствуем реализацию проекта "Южного газового коридора". Мы искренне верим, что этот проект поможет диверсифицировать и увеличить поставки газа в Европу. И EastMed, и "Южный газовый коридор" идут в одном и том же направлении. Но я не думаю, что между этими двумя проектами будет соперничество, так как европейский рынок достаточно велик, Европа стремится диверсифицировать источники поставок, и здесь существует огромный спрос. Считаю, что эти проекты дополняют друг друга", - пояснил он.

Потенциальные сферы сотрудничества

По словам израильского посла, одной из сфер, в которой Израиль и Азербайджан могут сделать гораздо больше вместе, является сельское хозяйство.

"У Израиля невероятная история развития сельского хозяйства. Мы начинали как в основном пустынная страна, где ничего невозможно было выращивать. А сегодня в Израиле растут манго и бананы, авокадо. Некоторые израильские компании открыли образцовые фермы. Одна из таких образцовых ферм открыта израильской компанией Netafim в Гяндже, чтобы показать, как эти технологии работают. Эта образцовая ферма предназначена для тренинга фермеров в области выращивания большего количества сельхозкультур при использовании меньшего количества воды. В этом проекте задействован как государственный, так и частный сектор", - сказал дипломат.

Он добавил, что еще одной потенциальной областью сотрудничества является управление водными ресурсами.

"Сегодня Азербайджан сильно зависит от ресурсов реки Кура и других источников воды как для питья, так и для орошения. В 2002 году у Израиля был такой дефицит воды, что мы даже думали об ее импорте. Сегодня у нас не только достаточно воды, но мы даже можем продавать ее нашим соседям. Как мы это сделали? Сегодня в Израиле есть пять опреснительных установок, которые опресняют морскую воду, чтобы обеспечить нас питьевой водой. Семьдесят процентов воды, которую мы пьем в Израиле, поступает из моря. Кроме того, мы перерабатываем наши сточные воды. Около 95 процентов сточной воды перерабатывается. Вода, которую мы получаем из сточных вод, используется повторно для сельского хозяйства. Это позволило нам возродить водные ресурсы и стать мировым лидером в управлении водными ресурсами", - сказал посол.

Он отметил, что есть и новые сферы потенциального сотрудничества.

"Одной из них является область кибербезопасности. Сегодня Израиль с очень небольшим населением стал мировой державой в области кибербезопасности. Двадцать процентов всех международных инвестиций в кибербезопасность идут в Израиль. Мы можем работать в этом секторе с банковским сектором Азербайджана, сферой телекоммуникаций и т. д., чтобы обеспечить лучшую кибербезопасность для страны", - сказал посол.

Джордж Дик также отметил, что Израиль может извлечь большую выгоду из того, что Азербайджан может предложить не только в нефтяной сфере, но и в сфере производства сельхозпродукции.

"Единственное, что нам нужно преодолеть, это транспортные расходы, которые слишком высоки. Но если мы будем работать вместе и найдем решение этого вопроса, то я думаю, что Израиль сможет извлечь большую пользу из того, что Азербайджан может предложить в сфере производства сельхозпродукции", - сказал он.

Еще одна сфера сотрудничества - это технологии и инновации, считает израильский дипломат.

"На данный момент Израиль является страной стартапов. У нас самое большое количество стартап-компаний на душу населения в мире. Мы являемся вторым по величине центром после Силиконовой долины для инновационных технологий и стартапов. Израильские компании могут открыть часть своего бизнеса в Азербайджане и разработать совместные технологии. Азербайджан много инвестирует в развитие инновационной сферы. Правительство открыло Агентство по инновациям, у вас все больше и больше средств выделяется на инновации, чтобы привлечь в страну более высокий уровень технологий. Я думаю, что Израиль является естественным партнером в этой сфере. Если мы сможем работать вместе, объединить израильские инновации с потенциалом Азербайджана в различных областях, то сможем многого добиться", - заключил Джордж Дик.