https://news.day.az/economy/1210905.html Азербайджан заработал миллиарды от АЧГ и "Шахдениза"
Азербайджан заработал миллиарды от АЧГ и "Шахдениза"
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) огласил доходы по месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по состоянию на первое марта текущего года.
Об этом сообщили Trend в ГНФАР, передает Day.Az.
По данным источника, общие доходы по месторождению АЧГ составили 1,005 миллиарда долларов.
Так, с первого января по первое марта текущего года доходы от реализации конденсата с месторождения Шахдениз составили 69 миллионов долларов.
С 2007 года по март текущего года общие доходы от реализации газа с месторождения Шахдениз составили 2,805 миллиарда долларов.
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