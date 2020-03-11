Азербайджан заработал миллиарды от АЧГ и "Шахдениза"

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) огласил доходы по месторождениям "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по состоянию на первое марта текущего года.

Об этом сообщили Trend в ГНФАР, передает Day.Az.

По данным источника, общие доходы по месторождению АЧГ составили 1,005 миллиарда долларов.

Так, с первого января по первое марта текущего года доходы от реализации конденсата с месторождения Шахдениз составили 69 миллионов долларов.

С 2007 года по март текущего года общие доходы от реализации газа с месторождения Шахдениз составили 2,805 миллиарда долларов.