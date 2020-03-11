https://news.day.az/economy/1210974.html Эльман Рустамов обратился к населению в связи с долларом - ВИДЕО
Эльман Рустамов обратился к населению в связи с долларом - ВИДЕО
За последние дни цена на нефть на мировом рынке упала. В связи с этим возник ажиотаж по поводу повышения курса доллара. Ситуацию прокомментировал председатель Центробанка Эльман Рустамов.
Как передает Day.Az со ссылкой на AZXEBER.COM, Э.Рустамов заявил, что в Азербайджане предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повышения курса доллара.
Представляем вашему вниманию видео:
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