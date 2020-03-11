Юсиф Абдуллаев: Устойчивость и иммунитет азербайджанской экономики намного сильнее, чем в 2014-2015 годах

Сегодня устойчивость и иммунитет азербайджанской экономики намного сильнее, чем в 2014-2015 годах.

Об этом сказал Trend исполняющий обязанности президента Фонда поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) при министерстве экономики Юсиф Абдуллаев, передает Day.Az.

Как отметил Абдуллаев, в своем выступлении 10 марта на первом заседании вновь избранного Милли Меджлиса Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире.

"Как известно, страны, которые объединены в формате ОПЕК +, на встрече в Вене по определенным соображениям не смогли прийти к консенсусу, связанному с производством нефти. Некоторые страны планируют с апреля текущего года снять определенные ограничения по производству нефти. Этот факт сыграл определенную негативную роль и цена на нефть на всех мировых рынках значительно снизилась. Конечно, нашу страну, которая является одной из главных экспортеров нефти в регионе, данным момент тоже затронул",- сказал Абдуллаев.

По его словам, в связи с данной тематикой, 10 марта под руководством премьер-министра Азербайджана Али Асадова была проведена рабочая встреча. В этой встрече участвовали министры финансово-экономического блока - министр экономики, глава государственного нефтяного фонда, глава Центрального банка, помощник президента по экономическим вопросам и другие официальные лица. В рамках данной встречи были обсуждены пакеты превентивных мер, которые будут предприняты, если в этом будет необходимость, для стабилизации состояния.

Также Абдуллаев сказал, что на данном этапе страна обладает достаточным ресурсом для того, чтобы, противостоять вызовам спада цен на нефть. Именно та подушка безопасности, которая была создана в предыдущие годы, является хорошим стабилизатором и основой для принятия необходимых мер и последующих шагов в данном направлении.

"С 2014 по 2020 год были проведены колоссальные реформы во всех сферах экономики. В этом формате, мы как страна, абсолютно готовы к тем вызовам, с которыми мы можем столкнуться. За январь - февраль текущего года ненефтяной ВВП увеличился на 6,7 процента, а общий ВВП увеличился на 2,8 процента, что является хорошим показателем, с учетом тех процессов, которые происходят на мировых рынках. Уровень инфляции составляет 2,8 процента, что тоже является положительным показателем", - подчеркнул Абдуллаев.

Касаясь валютных резервов Азербайджана, Абдуллаев отметил, что они составляют 52 миллиарда долларов США, что превышает на восемь процентов ВВП страны. Это является очень хорошим показателем на мировом уровне, что создает для Азербайджана подушку безопасности и позволяет принять необходимый пакет превентивных мер по стабилизации на рынке, если в этом будет необходимость.

"Государственный долг Азербайджана составляет всего лишь 17 процентов от ВВП страны, что является одним из самых низких показателей в мире. Это является важным критерием стабильности и устойчивости азербайджанской экономики", - заметил исполняющий обязанности президента Фонда.

На заседании с премьер-министром было озвучено, что в рамках принятого бюджета на 2020 год все мероприятия будут исполнены в полном объеме. Не будут сокращения расходов на социальные проекты и в данном формате правительство готово к любым сценариям, которые могут негативно повлиять на экономическую ситуацию в Азербайджане.

"При имеющихся сложностях на мировых рынках в связи с энергетическими ресурсами, некоторые группы могут спекулировать с повышениями цен. Правительством ведется серьезный контроль за потребительским рынком, чтобы со стороны определенных групп не производилось спекулятивных действий по повышению цен на потребительском рынке. Это является важным показателем для поддержания стабильности на рынке", - подытожил Юсиф Абдуллаев.