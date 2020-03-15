Азербайджан начинает поставки нефти в Беларусь через Украину

Сегодня вечером начнется прокачка нефти азербайджанского происхождения из украинских хранилищ на трубопроводе "Одесса = Броды" в направлении Мозырьского НПЗ по одной из труб нефтепровода "Дружба", не задействованной в транзите из России в Европу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Нефтеграм, задача состоит в том, чтобы заполнить весь путь до НПЗ легкой азербайджанской нефтью и начать пробную ее переработку.

Предполагается прокачать до 80 тыс. тонн, которые будут компенсированы украинской стороне танкерными поставками госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР). Первый танкер отправится из турецкого порта Джейхан (на Средиземном море) 5-6 марта. Следующий для Мозырьского НПЗ будет отгружен ГНКАР уже из порта Супса (на Черном море) и отправлен в Одессу в 20-х числах марта.

Всего за год "Белнефтехим" собирается купить до 1 млн. тонн нефти у Азербайджана. Поставки идут по рыночным ценам (Urals на 5-10%% дешевле Azerl). Общая годовая потребность белорусских НПЗ 18 млн. тонн, при этом в Москве был подписан индикативный баланс на поставку 24 млн.т нефти из России без экспортных пошлин (на сегодня на 17% ниже рыночной цены). Белорусской стороне не понравилось желание российских нефтяников при поставке на Мозырьский и Полоцкий НПЗ получить "премию" по сравнению с поставками на российские НПЗ. Все прошлые годы это было около 10$ за тонну. На переговорах в декабре нефтяники готовы были согласиться на 6$ за тонну. Одновременно "Белнефтехим" повысил с 1 февраля тариф на прокачку до своих НПЗ и планирует ввести летом дополнительный экологический тариф.

Все это отражается на стоимости топлива в Беларуси. 1 марта его предельно устанавливаемая стоимость на белорусских АЗС увеличилась с начала года в девятый раз и стала на бензин АИ-92- 1,73 рубля; АИ-95 - 1,83 рубля; на дизельное топливо - 1,83 рубля.

Поставки из Казахстана, по заявлению вчера в Минске замминистра торговли Казахстана Кайрата Торебаева, невозможны без взимания экспортных пошлин.

Кроме того, одной из главных нефтяных тем дня является продажа администрацией Трампа прав на бурение в Арктическом национальном заповеднике, заявил министр внутренних дел Дэвид Бернхардт.

Его заявление прозвучало на фоне опасений, что низкие цены на нефть и решение некоторых банков прекратить кредитование арктических нефтяных проектов могут снизить интерес к аукциону.

В прошлом году министерство внутренних ресурсов США выдвинуло план, согласно которому предлагается значительно увеличить площади, на которых можно вести добычу нефти и газа. Группа сенаторов-демократов предсказуемо раскритиковала план администрации Трампа по расширению разработки нефти и газа в запасе в Арктике. По мнению сенаторов, увеличение добычи нефти и газа в Арктике негативно скажется на экологии.

Конгресс положил конец многолетнему мораторию на бурение нефтяных скважин на прибрежной равнине площадью 1,56 млн. акров (примерно 630 тыс га) в 2017 году. С тех пор правящая администрация последовательно проводит политику по продаже арктических участков под нефтяную разработку. Считается, что эта так называемая область 1002 содержит миллиарды баррелей нефти.

В стремлении осваивать арктические нефтяные месторождения США и России солидарны. Однако расходятся в деталях. Российские нефтяники хотят осваивать Арктику, если им заплатят (в форме огромных налоговых льгот, которые приведут к повышению налогов для других участников отрасли). США - напротив, хотят компенсировать снижение налогов за счет продажи лицензий в Арктике. В США платят нефтяники.