Часы, равные смартфону, уже в продаже

Гордящиеся своей индивидуальностью и отличающиеся своим неповторимым стилем охотники за временем предпочитают проводить свое время плодотворно. Поддерживают их в этом деле достижения современной технологии. Одним из самых надежных и важных аксессуаров в этом ряду являются "умные" наручные часы.

Один из крупных технических брендов HONOR продолжает укреплять свои позиции на рынке "умных" часов. Вслед за завоевавшими симпатии многих смарт-часами Magic Watch, производитель представил на рынке модель Magic Watch 2, отличающуюся улучшенной функциональностью и дизайном.

Особенности, функциональность и дизайн Magic Watch 2 делают данную модель серьезным конкурентом на рынке смарт-часов. Так, часы оснащены процессором KIRIN A1, обеспечивающим высокую скорость работы и при этом минимизирующим энергозатратность. Часы работают без подзарядки до 14 дней, а объем их памяти достигает 4 Гб, что также хорошо отражается на показателях. Часы HONOR Magic Watch 2 не только показывают время, но и при помощи фотографий отражают вашу индивидуальность. Фотографии загружаются в память часов и сменяют друг друга каждый раз, когда вы поднимаете руку, чтобы взглянуть на циферблат, напоминая вам, таким образом, о самых приятных моментах вашей жизни. И нет никакой необходимости ждать, пока экран включится, AMOLED-экран отображает всю необходимую информацию постоянно.

Часы представлены в четырех различных версиях. Их корпус, диаметром 46 мм и 42 мм, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, широко применяющейся в авиационной промышленности и устойчивой к механическим повреждениям. А это крайне важный аспект для людей, ведущих активный образ жизни. При ходьбе, беге или езде на велосипеде двойная система спутниковой навигации HONOR Magic Watch 2 с точностью засекает вашу скорость. А если загрузить приложение для бега, функция голосовой подсказки позволит вам корректировать свои тренировки в режиме реального времени.

Водонепроницаемость на глубине до 50 метров делает эти часы фаворитом и для любителей плавания. Пока вы плаваете, HONOR Magic Watch 2 измеряют вашу дистанцию, сжигаемые калории, скорость и пульс. Те, кто не представляет себе занятия спортом без музыки, тоже могут не беспокоиться. Подключив к часам наушники HONOR Sport Pro, вы сможете управлять плейлистом со своего запястья без использования смартфона. А отвечать на входящие звонки на ваш телефон можно будет в одно прикосновение.

Кроме всего прочего, гаджет, оснащенный технологией HUAWEI TruSleep2.0, отслеживает ваш режим сна и формирует различные рекомендации для улучшения его качества. Имеющийся на часах мониторинг стресса предложит вам упражнения для снижения напряженности даже в очень стрессовых ситуациях. Словом, особенности уникальных инновационных смарт-часов HONOR Magic Watch 2 просто бесконечны.

Смарт-часы HONOR Magic Watch 2 уже поступили в продажу в Азербайджане, заняв свое место на витринах магазинов İrşad electronics. Желающим приобрести эти часы не обязательно идти за ними в магазин. С помощью сайта часы можно заказать онлайн и приобрести их как за наличные, так и в рассрочку, без первоначального взноса, процентов и комиссий.

İrşad Electronics - это сеть из более чем 30 магазинов по стране, реализующая мобильные телефоны, электротехнику и бытовые приборы. Компания является эксклюзивным дистрибьютором бренда HONOR в Азербайджане.