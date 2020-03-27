https://news.day.az/economy/1216584.html При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта
При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта.
Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, в данном направлении компании оказана соответствующая государственная поддержка.
Медицинский спирт производства ЗАО "Kristall Plus" упакован в ёмкости различного объема и уже поступил в продажу. Мощность предприятия составляет 20 тысяч литров медицинского спирта в день. Продукция производится из отечественного сырья.
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