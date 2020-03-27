При поддержке Агентства по развитию МСБ ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта

При поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) ЗАО "Kristall Plus" приступило к производству медицинского спирта.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Агентстве, в данном направлении компании оказана соответствующая государственная поддержка.

Медицинский спирт производства ЗАО "Kristall Plus" упакован в ёмкости различного объема и уже поступил в продажу. Мощность предприятия составляет 20 тысяч литров медицинского спирта в день. Продукция производится из отечественного сырья.