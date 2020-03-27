Kapital Bank поможет пенсионерам (R)

Kapital Bank проводит различные мероприятия в связи с особым режимом, введенным в стране из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности банк запустил кампанию для поддержки пенсионеров.

В целях повышения уровня удовлетворенности клиентов, получающих пенсию на платежные карты Kapital Bank, было введено несколько новшеств. Так, клиентам старше 65 лет, получающим пенсионную карту впервые, карты будут доставлены по адресу проживания.

Кроме того, пенсионные карты с истекающим сроком действия текущих клиентов вышеуказанной возрастной категории будут продлены на следующие 3 месяца. Пенсионерам не придется обращаться в банк за получением новой карты, и они смогут получать деньги на старые. Клиенты в возрасте до 65 лет могут получить свои карты в филиалах Kapital Bank.

Отметим, что в настоящее время в обращении находится более 3 миллионов платежных карт Kapital Bank. С помощью этих карт можно совершать онлайн-платежи, снимать наличные в банкоматах, а также совершать безналичные платежи в различных торговых центрах, клиниках, аптеках, автозаправочных пунктах и других местах. Kapital Bank имеет около 800 банкоматов и до 10 000 POS-терминалов по всей стране.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az.