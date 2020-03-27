Всемирный банк поможет развитию судебной системы Азербайджана

Совет директоров Всемирного банка утвердил предоставление Азербайджану кредита Международным банком реконструкции и развития (МБРР), сообщает Day.Az со ссылкой на Всемирный банк.

Согласно информации, кредит предоставляется в размере 50 миллионов долларов для дополнительного финансирования проекта "Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура" в Азербайджане. Сроки погашения кредитных средств оставляют 11,5 лет, из которых 4 года - льготный период. Как отмечается в информации, целью проекта является улучшение доступа, прозрачности и эффективности предоставления отдельных услуг юстиции в Азербайджане.

Проект направлен на повышение эффективности работы судебной системы Азербайджана и расширение доступа к правосудию, особенно для наиболее уязвимых слоев населения, как в городах, так и в сельских районах. Цель также состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность и доступ к основным юридическим услугам посредством расширения услуг электронного правосудия, укрепления систем управления и институционализации обратной связи с общественностью.

По словам главы представительства Всемирного банка в Азербайджане Навида Нагви, реформа правосудия является ключом к созданию благоприятных условий для экономического роста и эффективного предоставления услуг гражданам и бизнесу. Этот проект сделает услуги электронного правосудия доступными для всех людей в Азербайджане.

Проект будет поддерживать более инновационные и эффективные способы оказания услуг по правовой помощи наиболее уязвимым слоям населения, а также малым и средним предпринимателям. Другие аспекты поддержки включают в себя: помощь электронным судам, которые предоставляют пользователям судебные онлайн-услуги; разработку альтернативных систем разрешения споров; создание службы частных офисов судебных приставов и применение трансформирующих технологий для укрепления информационных систем и эксплуатационных возможностей.

Отметим что, общая стоимость проекта, реализация которого рассчитана в течение четырех лет, составляет 70 миллионов долларов, из которых 50 миллионов - кредит Всемирного банка, еще 20 миллионов долларов - доля правительства Азербайджана.

Азербайджан является членом ВБ с 1992 года. До сих пор банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов для реализации более 50 проектов.