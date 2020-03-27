Авторитетное рейтинговое агентство отметило финансовую стабильность Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, одно из трех ведущих международных кредитных рейтинговых агентств, опубликовало заявление, отражающее финансовую стабильность Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.

Согласно сообщению, международный кредитный рейтинг Азербайджана остался неизменным на уровне "BB+".

"В связи с резким падением цен на нефть на мировых рынках, S&P Global Ratings решило провести внеочередную оценку рейтингов стран - экспортеров нефти. Эта оценка была проведена и для Азербайджана", - отмечается в сообщении Минфина.

В отчете, опубликованном агентством, повторное утверждение международного кредитного рейтинга Азербайджана и прогноза по рейтингу было обосновано тем, что страна обладает значительными валютными резервами, сильной фискальной позицией (активами), а также низким уровнем внешнего долга.

Напомним, что агентство "Standard and Poor's" традиционно проводит оценку кредитного рейтинга Азербайджана два раза в год, в январе и июле, а последняя оценка была проведена 25 января текущего года и опубликована соответствующим агентством.