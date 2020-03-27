https://news.day.az/economy/1216720.html AZAL подготовил социальный видеоролик в поддержку мер борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
AZAL подготовил социальный видеоролик в поддержку мер борьбы с коронавирусом - ВИДЕО
В это непростое время вся страна объединилась в борьбе против угрозы COVID-19. Осознавая социальную ответственность, призываем всех оставаться дома, проявить заботу о близких и родных, особенно пожилых людях. Будем рядом, поддерживая их словом и делом.
Коллектив "Азербайджанских Авиалиний", работающий в усиленном режиме, эвакуируя сограждан на родину, также выражает огромную человеческую благодарность азербайджанским врачам. Они сегодня работают на передовой и одни из первых, кто сталкивается с этой опасностью, передает Day.Az .
Будем солидарны! Лишь объединив усилия всех нас, мы победим эту опасную болезнь!
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