"Азеригаз" предупредил владельцев каменных карьеров

Деятельность каменных карьеров на реках, протекающих по территории нескольких районов Азербайджана, наносит ущерб газопроводам, проходящим через эти реки. По мере того, как побережья рек и каналов смываются, опорные столбы, удерживающие газопроводы теряют устойчивость. В результате, не выдержав сильного наводнения, опорные столбы падают и газопроводы повреждаются.

Как сообщили Day.Az в производственном объединении "Азеригаз", ремонтно-строительное управление начало восстановительные работы на этих территориях. На днях вблизи села Нугади в Губинском районе, на реке Гудйал был восстановлен речной проход газопровода, поврежденный селевыми водами. Кроме того, планируется реконструкция газопровода диаметром 273 миллиметра, пересекающего реку Гарасу в Зардабском районе.

Отметим, что и в 2019 году также осуществлялись работы в этом направлении. На реке Болади Масаллинского района реконструирован речной проход газопровода диаметром 219 мм.

Производственное объединение "Азеригаз" просит владельцев каменноугольных карьеров, работающих на реках, по которым проходят газопроводы Азербайджана, быть внимательными и не допускать создания опасных аварийных ситуаций для газопроводов.