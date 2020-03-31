https://news.day.az/economy/1218258.html В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано более 103 млн манатов
В Фонде поддержки борьбы с коронавирусом собрано более 103 млн манатов
На сегодняшний день в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом перечислено 103 018, 535 тысячи манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Пожертвования сделали 1734 юридических и 4 149 - физических лиц.
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