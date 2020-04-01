Фикрет Юсифов: Предприниматели, поддерживаемые государством, обязаны вести прозрачную деятельность

Каждый предприниматель, который получает поддержку от государства для покрытия своих убытков, обязан быть более честным, руководствуясь принципами прозрачности деятельности.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend доктор экономических наук и профессор Фикрет Юсифов.

По его словам, за сложившейся ситуацией, вызванной коронавирусной пандемией, наблюдают люди во всем мире. Единственный выход из нее - это сплоченная борьба. Исходя из этого, каждый должен соблюдать установленный ограничительный режим, иначе процесс может выйти из-под контроля и привести все человечество к катастрофе, масштаб которой неизвестен: "Вирус, обнаруженный два месяца назад в нескольких странах, теперь охватил более 180 стран мира. По последним данным, число заразившихся вирусом COVID-19 в мире превысило 850 тысяч человек, а число умерших превышает 42 тысячи. Среди стран этот список в настоящее время возглавляют США, а второе и третье места занимают Италия и Испания.

Масштаб ущерба, который может нанести коронавирус по мировой экономике и финансовой системе в будущем, довольно велик. Некоторые экономисты сравнивают его с результатом экономического кризиса, получившего название "депрессия века", произошедшего в конце 20-х годов XX века. Реальность такова, что, если вакцина для борьбы с вирусом будет обнаружена слишком поздно, то беспрецедентная экономическая катастрофа станет неизбежной в мировой экономике и в международной финансовой системе.

В настоящее время ООН призвала развитые страны оказать помощь развивающимся странам в размере 2,5 триллиона долларов в борьбе с коронавирусом. ООН рекомендовала, чтобы эти страны выплатили 1 триллион долларов в счет погашения долгов и 500 миллиардов долларов в целях восстановления своих систем здравоохранения.

В международном масштабе ситуация с коронавирусом не очень хорошая. Независимо от того, кто в какой ситуации находится, каждый должен серьезно подумать и внести свой вклад в устранение этой проблемы. Кто-то должен делать это, оказывая материальную поддержку, а кто-то, просто изолируя себя во избежание распространения вируса. Решение каждой проблемы напрямую зависит от правильного подхода к ней. С момента распространения вируса в результате своевременного выявления и лечения инфекций, во всем мире удалось спасти более 174 тысяч жизней. Значит, вылечиться от него можно даже без обнаружения вакцины от опасного вируса.

Чтобы не стать носителем вируса, который очень просто передается, каждый должен проявлять терпение и быть менее контактным, выбрать наиболее подходящий вариант для защиты себя, своих близких и общества в целом пока не будет разработана вакцина от этого вируса.

Фикрет Юсифов отметил, что сложившаяся ситуация не прошла мимо нашей страны являющейся частью мира:

"Правительство Азербайджана предприняло все необходимые шаги в борьбе с распространением коронавируса, и работа в этом направлении продолжается на самом высоком уровне. Мы делаем все возможное, чтобы в нашей стране не повторилась плачевная ситуация, вызванная вирусом в некоторых странах. Если каждый гражданин сумеет оценить реальность угрозы, то работа, выполняемая в этом направлении может привести к положительным результатам.

Сегодня каждый должен думать не только о себе, но и о своей семье, обществе и человечестве в целом. Каждый из нас должен соблюдать требования правил, определенных правительством для борьбы с предотвращением распространения пандемии.

31 марта Президент Ильхам Алиев, принимая министра экономики Микаила Джаббарова, довольно открыто передал обществу свои мысли о сложившейся ситуации. Как отметил глава государства, во всех ведущих странах мира и Европы ситуация выходит из-под контроля, с которой система здравоохранения ни одной страны не может справиться в соответствии с растущим числом пациентов, и если пандемия получит широкий размах в Азербайджане, то остановить ее негативное влияние уже будет невозможно. Данное высказывание дало нам серьезный повод задуматься и сделать соответствующие выводы.

Сегодня необходима солидарность и высокая ответственность на уровне всего населения страны. Считаю, что шаги, предпринятые государством в связи со сложившейся ситуацией, будут достаточно эффективными. Благодаря этим мерам мы сможем обеспечить минимизацию проблем, вызванных пандемией. Каждый из нас обязан исполнять требование главы государства и соответствующих органов: "Я призываю граждан к ответственности: все решения, принятые государством, должны выполняться без исключения и каких-либо уступок".

В связи с коронавирусной (COVID-19) пандемией и последующими резкими колебаниями на мировом энергетическом рынке и биржах распоряжением Президента Азербайджана были созданы специальные рабочие группы. Руководитель рабочей группы, министр экономики Микаил Джаббаров представил главе государства пакет документов по оценке влияния пандемии на экономику Азербайджана, состоящий из 9 программ. При их разработке, в первую очередь, было осуществлено определение областей, пострадавших от пандемии.

В целом, программы охватывают четыре крупных сектора и 20 различных направлений деятельности. Все сферы деятельности были классифицированы (подверглись значительному, минимальному воздействию или не были затронуты) и определены наиболее пострадавшие направления. В целом, стоимость реализации девяти программ составляет 2,5 миллиарда манатов, что эквивалентно 3 процентам ВВП Азербайджана.

Этот показатель является самым высоким среди стран СНГ с точки зрения размеров их экономик. Государство, как и всегда, оказывает поддержку своим гражданами и предпринимателям.

"Достаточно, чтобы граждане и предприниматели следовали предъявляемым требованиям. Каждый предприниматель, который получает поддержку от государства для покрытия своих убытков, обязан быть более честным, руководствуясь принципами прозрачности деятельности. Таких предпринимателей государство всегда поддерживало и будет поддерживать", - подытожил профессор.