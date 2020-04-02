PAŞA Sığorta продолжает обслуживание в режиме онлайн

Опубликовано обращение для прессы руководителя отдела маркетинга и связей с общественностью страховой компании PAŞA Sığorta Нураны Теймуровой, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу компании.

В сообщении сказано: "Системы и процедуры, находящиеся на вооружении в настоящее время в нашей компании, позволяют нам предоставлять высококачественные и гибкие услуги нашим клиентам вне офиса. Здоровье наших сотрудников и клиентов являются для нас главным приоритетом, и мы, как компания, призываем всех соблюдать карантинный режим и не выходить из дома без крайней необходимости".

В сообщении также отмечено, что в связи со сложившейся ситуацией, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, прием обращений клиентов в офисах страховой компании PAŞA Sığorta был приостановлен. Тем не менее, компания продолжает обслуживать клиентов удаленно, используя цифровые решения и современные каналы связи.

Руководствуясь правилами приема граждан, обозначенными в письме премьер-министра Азербайджана Али Асадова, в страховой компании отметили, что PAŞA Sığorta принимает обращения граждан по телефону и электронной почте.

Контактные телефоны PAŞA Sığorta:

*7000 / выбор языка/ кнопка 1 - страховые продукты (служба продаж) - будние дни с 09:00 до 18:00

* 7000 / выбор языка/ кнопка 2 - услуги медицинского страхования - 7/24

*7000 / выбор языка/ кнопка 3 - обслуживание страховых случаев - 7/24

*7000 / выбор языка/ кнопка 1 - прием жалоб и предложений - будние дни с 09:00 до 18:00.

Адреса электронной почты:

customer.care@pasha-insurance.az

complaints@pasha-insurance.az

оffice@pasha-insurance.az



Кроме этого, клиент может обратиться в компанию, посетив официальный сайт www.pasha-insurance.az и выбрав соответствующие каналы связи, посредством онлайн-чата и чат-ботов.

Наряду с этим, связь с компанией можно поддерживать в социальных сетях, посредством официальных страниц PAŞA Sığorta в Facebook и Instagram:

Facebook.com/pasha.insurance

Instagram.com/pasha_insurance

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 22 страховые и одна перестраховочная компания.