Строительство азербайджанского мегапроекта в Албании близится к завершению

Строительные и восстановительные работы на территории Албании в рамках проекта Трансадриатического газопровода (TAP) почти завершены.

Как сообщает АПА со ссылкой на консорциум ТАР, трубы, необходимые для строительства этой части ТАР в Албании, были впервые доставлены в страну в апреле 2016 года, передает Day.Az.

"Спустя четыре года почти завершились строительные и восстановительные работы на трубопроводе в Албании", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

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Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - по Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.