Банки Азербайджана присоединились к программе самозанятости

Инициатива Президента Азербайджана Ильхама Алиева по распределению социальной ответственности в связи с оказанием банками помощи в организации самозанятости уязвимых групп населения создала условия для расширения данной деятельности банков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), с этой целью ведется активная работа по реализации подписанного меморандума о сотрудничестве между министерством труда и социальной защиты населения, ЦБА и Ассоциацией банков Азербайджана.

На начальном этапе к реализации программы присоединились восемь действующих в стране банков - "Международный банк Азербайджана", Kapital Bank, PASHA Bank, Accessbank, Bank Respublika, Rabitabank, Turanbank и Yelo Bank.

Проводимая совместная работа направлена на повышение уровня занятости уязвимых групп населения и создание дополнительных возможностей для поддержки малого предпринимательства (лиц с инвалидностью, малообеспеченных семей, семей шехидов, вынужденных переселенцев, безработных и работодателей и других), а также поддержку активной государственной политики, проводимой в настоящее время в области снижения негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса (COVID-19) в стране.

Также банки приступили к подписанию соответствующих грантовых договоров с привлеченными к программе гражданами, и безвозмездному предоставлению на их основе активов в сфере услуг и производства (в том числе материалов, оборудования и другого имущества в реальной форме) сроком на два года.

В ближайшее время к этому процессу планируется активно подключить и другие банки, в результате чего число банков, участвующих в программе самозанятости, значительно увеличится.