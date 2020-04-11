Государственные пособия будут выплачиваться на банковский счет каждого предприятия

Начинается реализация государственной помощи микро и индивидуальным предпринимателям, в том числе работающим по найму. В соответствии с утвержденными правилами, воспользоваться этой помощью смогут как наемные работники, работающие на малых, средних и крупных предприятиях, так и микро и индивидуальные предприниматели.

Об этом Trend заявил депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов, передает Day.Az.

По его словам, министерство экономики определило 20 областей экономической деятельности, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса:

"Они охватывают четыре сектора. Предприниматели и наемные работники, работающие в этих сферах деятельности, получат возможность получить государственную помощь. На выплату заработной платы наемным работникам средних и крупных предприятий по первому направлению из госбюджета будет выделено 215 миллионов манатов. При этом за основу будет браться размер заработной платы или среднемесячная заработная плата на этих предприятиях. С учетом того, что в январе среднемесячная зарплата составляла 712 манатов. Это означает, что если среднемесячная зарплата работников предприятия меньше 712 манатов, то вся сумма будет выплачена государством. Например, если зарплата сотрудника, работающего в любом субъекте предпринимательства, составляет 650 манатов, в период пандемии государство выделит предпринимателю средства на выплату этой суммы. Цель состоит в том, чтобы субъект предпринимательства не сокращал своих работников и выплачивал им заработную плату. Если зарплата превышает 712 манатов, то есть 800 манатов, то государством будет выплачено 712 манатов. В то же время, помощь будет оказана и для микро и индивидуальных предпринимателей. Так, для микропредпринимателей предусмотрена выплата минимум 250 манатов, максимум 5000 манатов. Если сумма обязательных платежей, уплаченных микропредпринимателем в предыдущем году, не достигает 250 манатов, то предприниматель получит 250 манатов. Если сумма обязательных платежей больше, то он сможет получить помощь до пяти тысяч манатов, в соответствии с этой суммой. Платежи будут оплачиваться на банковский счет каждого предприятия", - отметил он.

По словам депутата, каждый предприниматель может получить информацию о платежах и секторах, посетив электронный портал налоговой службы.

"Это позволит предпринимателям получать всю информацию в электронном виде и получать помощь посредством банковских счетов. Это очень важно с точки зрения прозрачности. В то же время, для предпринимателей предусмотрены различные налоговые льготы. Для субъектов упрощенного налогообложения предусмотрены временные отсрочки, льготы по налогу на имуществу, земельному налогу, льготы по налогу на прибыль и доход, льготы, связанные с импортом стратегических продуктов, льготы по налогу на добавленную стоимость. Для производства пищевых и медицинских препаратов предусматривается освобождение от налога на импортируемое сырье, а также введение как прямой помощи, так и стимулирующих налоговых льгот. Предлагаемый пакет предусматривает не только минимизацию воздействия коронавируса на предпринимателей, но и стратегическую государственную поддержку предпринимателей в посткоронавирусный период", - подытожил он.