В Азербайджане увеличилось кредитование регионов

Кредитование регионов в Азербайджане на 1 марта этого года составило 2 994 440 тыс. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования в регионах увеличился на 666 050 тыс. манатов или на 28,6%.

В то же время, за этот период удельный вес регионов в общем объеме кредитования вырос с 18,0% до 19,6%.

Отметим, по состоянию на 1 марта 2020 года, кредитование экономики страны составило 15 299 104 тыс. манатов. На долю Баку приходится 12 304 664 тыс. манатов кредитных вложений.