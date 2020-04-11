https://news.day.az/economy/1222591.html В Азербайджане увеличилось кредитование регионов
В Азербайджане увеличилось кредитование регионов
Кредитование регионов в Азербайджане на 1 марта этого года составило 2 994 440 тыс. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования в регионах увеличился на 666 050 тыс. манатов или на 28,6%.
В то же время, за этот период удельный вес регионов в общем объеме кредитования вырос с 18,0% до 19,6%.
Отметим, по состоянию на 1 марта 2020 года, кредитование экономики страны составило 15 299 104 тыс. манатов. На долю Баку приходится 12 304 664 тыс. манатов кредитных вложений.
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