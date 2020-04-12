Азербайджанское государство сделало все, чтобы смягчить удар пандемии по экономике и населению

В пятницу, 10 апреля, по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный саммит Тюркского совета. Темой встречи были совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса, обмен опытом и выработка предложений и идей.

Тюркский совет был создан на принципах братства, и в данном случае участники саммита продемонстрировали готовность поддержать друг друга в этот трудный момент, сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

По словам экономиста, в сложившейся в связи с пандемией ситуацией Азербайджан еще раз продемонстрировал свою надежность в качестве партнера.

"Как известно, несмотря на закрытие границ и приостановку транспортного сообщения, грузоперевозки продолжаются. Импортно-экспортные операции между странами-членами Тюркского совета практически не прерываются. Причина в том, что Азербайджан ответственно подходит к своей роли надежного транзитного и логистического центра между Турцией и Центральной Азией и принял дополнительные меры для стабильного осуществления грузопотока. Ведь посмотрите на статистику - несмотря на глобальный кризис, с начала года через Азербайджан транзитом прошло более 180 000 тонн грузов из тюркоязычных стран, что на 40 000 тонн больше, чем за тот же период прошлого года", - сказал экономист.

Не случайно Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на саммите, поблагодарил главу Азербайджана как за инициативу о проведении чрезвычайного саммита, так и за создание условий для поддержания грузопотока, отметил Гулиев. Сотрудничество и взаимовыручка стран ТС в данной ситуации очень важны, подчеркнул азербайджанский депутат.

Руфат Гулиев также коснулся участия в саммите генерального директора Всемирной организации здравоохранения и его оценки, данной мерам, принятым в Азербайджане. По словам парламентария, в нашей стране действительно приняты самые широкие и действенные меры, причем, носящие во многом опережающий характер, о чем как раз и говорил в своем выступлении Президент Ильхам Алиев. Огромная работа проделана в системе здравоохранения, чтобы подстроить ее под текущую ситуацию. Ни в одной стране мира медики не были готовы к такому развитию событий, но в Азербайджане государство постаралось сделать все, чтобы смягчить удар и последствия от него для народа и страны.

"В Азербайджане принимаются целенаправленные меры для обеспечения экономической стабильности и усиления социальной защиты. На эти цели выделено 2,5 миллиарда манатов , что составляет 3 процента ВВП. Приняты программы, которые помогут гражданам и предпринимателям пережить эту непростую ситуацию. Одним словом, принимаются все меры, направленные на то, чтобы минимизировать ущерб и облегчить выходы экономики и общества из кризиса после завершения пандемии", - сказал Руфат Гулиев, добавив, что этот опыт Азербайджана может быть полезен для его партнеров по ТС.

Лейла Таривердиева