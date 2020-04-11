https://news.day.az/economy/1222680.html В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек
В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек
В январе-марте 2020 г. в Азербайджане в электронном порядке пенсии были назначены 5600, пособия и стипендии - 24 тысячам лиц, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В прошлом году и в первом квартале 2020 года эти выплаты были назначены в электронном порядке около 65 тысячам лиц.
Напомним, что в 2019 году в автоматизированную систему назначений была включена 21 услуга по соцобеспечению.
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