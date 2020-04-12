Госнефтефонд: Сегодня наш инвестиционный портфель состоит из более надежных инструментов

Процессы, происходящее сегодня в мировой экономике, на международных финансовых рынках, не могут не влиять на поступления и инвестиционный портфель Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), сообщает Day.Az со ссылкой на SOFAZ.

Согласно информации, сегодня более 80 процентов инвестиционного портфеля SOFAZ состоит из стабильных ценных бумаг и золота, которые характеризуются высокой ликвидностью и меньшей волатильностью цен. Как известно, эти активы считаются более надежными инструментами в периоды кризиса.

"Международные финансовые рынки являются зеркалом мировой экономики. Если сегодня во всем мире люди потребляют меньше продуктов и услуг, а компании, в свою очередь используют меньше своих производственных возможностей, это означает, что их доходы снижаются, и, как следствие, это влияет на цену их акций, которые котируются на бирже", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, эти акции, можно сказать, являются составной частью портфелей институциональных инвесторов.

"Как и в других суверенных фондах, в инвестиционном портфеле SOFAZ эти колебания будут отражаться как нереализованный временный ущерб от краткосрочной волатильности цен, информация об этом будет доведена до общественности в соответствии с информационной политикой Фонда", - отмечается в сообщении Фонда.