Парвиз Шахбазов примет участие в онлайн-встрече министров стран ОПЕК+

Сегодня снова пройдет встреча стран ОПЕК+.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минэнерго.

Сегодня в 20:00 по бакинскому времени министры стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, встретятся в онлайн-формате.

"Встреча проходит в рамках консультаций по вопросам, вытекающим из 9-го заседания министров стран ОПЕК+. На встрече, которая пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана и министра энергетики России Александра Новака, примут участие министры стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, участвующие в "Декларации о сотрудничестве", - отмечается в сообщении.

Отметим, что министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов также примет участие в обсуждениях министров стран ОПЕК+.

Напомним, что девятого апреля на совещании министров стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, было принято решение о сокращении суточной добычи нефти с первого мая по апрель 2022 года в три этапа по 10-8-6 миллионов баррелей соответственно.