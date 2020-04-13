Министерство энергетики Азербайджана высоко оценивает решение министров стран ОПЕК+

На X заседании министров стран ОПЕК+ было достигнуто историческое соглашение для производителей, потребителей нефти, мировой экономики в целом, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Как отмечается, эти шаги в формате ОПЕК+ поддерживают нефтяной рынок в нескольких направлениях.

"В первую очередь, перед исполнением решения о сокращении добычи с первого мая все препятствия устраняются. Во-вторых, значимость этого решения не ограничивается только сокращением добычи в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки за счет ОПЕК+. В то же время Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ не будут добывать нефть в объеме 2,7 миллиона баррелей в сутки, запланированных на апрель", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, это решение способствует сокращению добычи и странами вне формата ОПЕК+, к данному процессу впервые присоединяются и другие крупные производители нефти.

"Крупные производители нефти, такие как США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия, проявив солидарность со странами ОПЕК+, добровольно сократят добычу нефти на 4-5 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, если учесть, что в Иране, Венесуэле и Ливии добыча сырой нефти сократится на 2,8 миллиона баррелей в сутки, то в рамках инициативы, начатой ОПЕК+ и поддержанной другими странами, с первого мая на мировой нефтяной рынок будет поставлено в общей сложности 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Это очень большой вклад в стабильность цен на нефть в ситуации, когда коронавирусная пандемия резко ослабляет глобальный спрос на нее", - отмечается в сообщении министерства.

Отметим, что Азербайджан, который с самого начала играл важную роль в создании баланса на нефтяном рынке, и на этот раз приложил все усилия по обеспечению взаимопонимания между нефтяными странами. "Вклад Азербайджана в этот процесс был высоко оценен на заседании министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдул Азизом бин Салманом. Поблагодарив страны, он особо отметил и выразил признательность Азербайджану за его позицию, активную роль в процессе консультаций, которые страна продемонстрировала во время заседаний, состоявшихся шестого марта и девятого апреля. Азербайджан, выполнив взятые на себя с мая обязательства, продолжит вносить свой вклад в процесс балансировки нефтяного рынка. Согласно последней поправке в "Декларацию о сотрудничестве", квоты по ежедневному производству нефти по странам ОПЕК+ в мае-июне составят 9,7 миллиона баррелей, с 1 июля - 7,7 миллиона баррелей и с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.